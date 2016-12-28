В Херсоне простились с героически погибшим на Светлодарской дуге Андреем Байбузом (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Его тело с неподконтрольной Украине территории смогли забрать только через неделю. 41-летний Андрей пошел в армию добровольцем, воевал в “Правом секторе”, затем подписал с армией контракт. Вместе с ним служить пошла его жена.

Во время ожесточенного боя Андрей был ранен в обе ноги. Когда его собратья отступали, он отстреливался до последнего, прикрывая всех.

Как сообщал УНИАН, в Днепре попрощались с бойцом АТО Андреем Широковом (позывной «Семьянин»), который погиб от пули снайпера во время боев на Светлодарской дуге. Позывной «Семьянин» Андрей получил благодаря детям. Вместе с женой Анной они воспитывали пятерых. На войне Андрей был уже больше двух лет.