В Днепре зажгли миллионы праздничных огней (фоторепортаж)
17:50, 28 декабря 2016Общество
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В сквере возле Днепропетровской ОГА сияют миллионы разноцветных огоньков.
В Днепре зажгли миллионы праздничных огней / УНИАН
В Днепре зажгли новогоднюю иллюминацию, сообщает пресс-служба ОГА. Приходить в этот сказочный городок в сквере возле администрации во время зимних праздников – традиция для жителей и гостей Днепра. Иллюминация будет включаться ежедневно в 16.00 до 19 января.
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