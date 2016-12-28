В Днепре зажгли миллионы праздничных огней (фоторепортаж)

В Днепре зажгли новогоднюю иллюминацию, сообщает пресс-служба ОГА. Приходить в этот сказочный городок в сквере возле администрации во время зимних праздников – традиция для жителей и гостей Днепра. Иллюминация будет включаться ежедневно в 16.00 до 19 января.

Читайте такжеВо Львове неизвестный требует 200 биткоинов за прекращение псевдоминирования торгового центра