Киевлян просят спасти бездомных кошек (видео)

14:15, 28 декабря 2016
Общество
509 1

Заваренные окна в подвалы и закрытые чердаки лишают их пристанища.

Бездомных кошек в Киеве нужно спасать / УНИАН

Зооволонтери столицы просят всех жителей многоквартирных домов не закрывать чердаки и не заваривать окна в подвалы. Убеждают, что это поможет спасти жизни бездомных кошек, ведь животные и так постоянно страдают от машин, злых собак и недобрых людей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#кошки#бездомные