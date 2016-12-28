Киевлян просят спасти бездомных кошек (видео)
14:15, 28 декабря 2016Общество
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Заваренные окна в подвалы и закрытые чердаки лишают их пристанища.
Бездомных кошек в Киеве нужно спасать / УНИАН
Зооволонтери столицы просят всех жителей многоквартирных домов не закрывать чердаки и не заваривать окна в подвалы. Убеждают, что это поможет спасти жизни бездомных кошек, ведь животные и так постоянно страдают от машин, злых собак и недобрых людей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Зооволонтери обратились к киевлянам с просьбой спасать бездомных кошек
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