Прогноз погоды радует

Завтра на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в южной части и восточных областях местами кратковременный дождь, днем с грозой.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, температура ночью завтра будет 10-15°, на побережье морей до 17°, в западных и северных областях 5-10°; днем 17-22°, на юге и востоке местами 23-25°.

23-24 сентября в Украине сохранится переменная облачность, без осадков, лишь в южной части, а 23 сентября и в восточных областях временами дожди, грозы.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°; днем 20-25°, в восточных областях до 28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

25-26 сентября также без осадков, лишь в южной части местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 7-13°, на побережье морей 14-17°, в западных областях (кроме Закарпатья) 4-9° тепла; днем 19-25°, 26 сентября в западных и северных областях 17-22°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

Завтра в Киеве и области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем около 20°; по области ночью 5-10° тепла, днем 17-22°.

23-24 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25°.

25-26 сентября без осадков. Температура ночью 8-13°; днем 25 сентября 20-25°, 26 сентября 17-22°.