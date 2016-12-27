В Днепре в следующем году появится около сотни современных остановок с Wi-Fi и обогревателями
На остановках также будут пункты подзарядки мобильных устройств.
27 декабря городской голова Днепра Борис Филатов проверил, как работают первые два остановочных комплекса нового поколения, которые установили на жилом массиве «Победа». Это настоящие инновационные площадки с бесплатным Wi-Fi, пунктом подзарядки мобильных устройств и кнопкой вызова полиции.
«Остановочные комплексы по моему поручению запроектировали в профильных департаментах. Задача такая: мы хотим в следующем году установить в городе около сотни остановочных комплексов с одинаковым дизайном и функционалом. Это минимизирует затраты», – отметил Борис Филатов.
Читайте такжеВ Днепре открыли главную новогоднюю елку (фото)
Размер и особенности каждого комплекса будут зависеть от пассажиропотока в разных частях города. Чтобы сделать ожидание транспорта более комфортным, обновленные остановки оборудуют обогревателями UFO. Также возле остановок установлены урны для мусора, которые выполняют дополнительную функцию отбойников – они могут частично затормозить транспортное средство в случае неуправляемого наезда. Для мощения на объектах использовано тактильную плитку, которая помогает ориентироваться людям со слабым зрением.