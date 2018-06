Skype пришел в Украину - пользуйтесь!

Продвинутая система коммуникации Skype уже довольно активно используется для общения продвинутыми в плане IT украинцами. Не смотря на то, что компания уже существует пять лет, официально в Украину она пришла только сейчас. Партнером компании в этом процессе стал ПриватБанк.

Презентация совместного проекта состоялась вчера в Киеве на PressParty, устроенном виновниками торжества по случаю заключения соглашения между Skype и ПриватБанком. До начала мероприятия журналисты старательно в своих блокнотах записывали имена, фамилии и должности главных докладчиков, среди которых значились: руководитель «Центра электронного Бизнеса» ПриватБанка Александр Витязь, главный менеджер по продвижению Skype в Европе Энрико Носеда, председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет.

Начало было выдержано в стиле интриги. Презентация началась без участия ипредседателя правления банка, что само по себе выглядело довольно странно. Господин Носеда рассказал в цифрах о достижениях Skype (системы коммуникации через интернет). Дабы не утруждать читателя, назовем лишь несколько из них: на сегодня уже зарегистрировано более одного миллиарда обращений к системе загрузки Skype; более 370 миллионов пользователей воспользовались услугами Skype; количество времени, которое выговаривают пользователи Skype в неделю, составляет 1 миллиард минут, из которых 25% происходит в видеорежиме. Эти и другие цифры позволили Носеде утверждать, что Skype «становится самой популярной платформенной коммуникацией во всем мире». Кроме того, он продемонстрировал Skypephone, использование которого в нашей стране пока остается перспективой.

Реальный и доступный способ общения через Skype в Украине был продемонстрирован с непосредственным участием господина Дубилета. Свое общение с присутствующими он начал именно с помощью Skype, но в последствии «телопортировался» в зал, где проходила презентация. В своем выступлении он указывал, кроме других преимуществ общения с помощью Skype, на эмоциональной составляющей этого процесса. «Когда звонишь по телефону, собеседник не очень понимает, что ты делаешь: читаешь книгу, смотришь телевизор… Из-за этого произошла какая-то девальвация телефонных разговоров. Но когда мы пользуемся и Skype, когда смотрим в глаза собеседнику, эта эмоциональная составляющая и эффективность этога разговора становится намного больше», - сказал Дубилет, при этом отметив, что такой вариант общения должен быть интересен как в повседневной жизни обычных людей, так и для бизнеса. Пример семейного общения был продемонстрирован непосредственно в зале, когда с помощью Skype в видеорежиме два брата смогли пообщаться с родителями, которые работают в Португалии.

Благодаря сотрудничеству ПриватБанка и Skype отечественные пользователи Skype будут иметь более легкий доступ к широкому спектру возможностей коммуникаций, доступных через Skype, включая бесплатное голосовое общение Skype-to-Skype, видеозвонки к другим пользователям Skype, бесплатную мгновенную передачу сообщений и доступные международные звонки на мобильные и стационарные телефоны.

Соглашение между ПриватБанком и Skype позволило создать ко-брендовую версию клиента программного обеспечения Skype, доступную для загрузки на http://skype.privatbank.ua. Программа партнерства позволяет легко интегрировать услугу онлайн-оплаты и пополнения ваучеров Skypе всем украинским пользователям, в том числе и юридическим лицам, через тысячи киосков самообслуживания, более 5 750 банкоматов и почти 3000 отделений в любой точке Украины. В то время как звонки другим пользователям Skype всегда бесплатны, ваучеры Skype необходимы, чтобы дешево звонить на мобильные и стационарные телефоны, используя Skype.

Кроме этого, по словам Александра Витязя, в начале 2009 года банк планирует внедрить еще несколько совместных проектов с Skype. Среди них выпуск специальных пластиковых карт, а также интеграция Skype с PEOPLEnet.

Как ни странно, но в ПриватБанке финансовую составляющую этого проекта не считают главной. В банке первой задачей перед собой ставят достижения одного миллиона пользователей Skype в Украине, при этом понимают, что 95% объема услуг будут предоставляться бесплатно. «То, что касается количества клиентов, сегодня в банке более 13,5 млн. клиентов физических лиц и более 300 тыс. юридических лиц. Мы хотели бы, чтобы Skype стал основным способом коммуникации между клиентами и банком. Я хотел бы обратить внимание, что эта коммуникация абсолютно бесплатная, она не требует денег на счету. Деньги на счету нужны в том случае, если вы хотите позвонить на стационарный или мобильный телефон в Америке или в России. Если вы используете Skype-овские номера, то здесь средства не нужны», - говорит г-н Дубилет.

Надежность связи становится более важной, когда время и расстояние – уже не препятствие для коммуникаций. Теперь для общения нужно только скачать программу Skype с сайта ПриватБанка, следуя простым подсказкам. И уже сразу можно найти друзей, партнеров во всем мире, провести видео-конференцию, переговоры и встречи с теми, кто вам нужен.

P.S. Пришел домой и на практике захотел убедится в том, о чем говорили на презентации. Действительно с помощью Skype и PEOPLEnet мне удалось пообщаться в видеорежиме с близкими, которые живут в Западной Европе. С начала инсталяции программного обеспечения Skype и необходимого оборудования до налаживания связи мной было затрачено около 40 минут. При этом необходимо сделать скидку на то, что большинство операций проводилось по методу «научного тыка», а также то, что в самом процессе налаживания связи принимал непосредственное и активное участие мой двухлетний сын.

Видео с пресс-конференции смотрите тут

Дмитрий Бобесюк