Досудебное расследование в отношении должностных лиц "Электротяжмаша" завершено - глава САП

Об этом Холодницкий написал на своей странице в Facebook.

"В течение 2015 года должностными лицами предприятия осуществлена реализация продукции с использованием подконтрольных хозяйствующих субъектов в способ, что позволил минимизировать доходы государственного предприятия и получить неправомерную выгоду в сумме более 37 млн. гривен. По результатам расследования к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины привлечен бывший заместитель директора завода по стратегии и маркетингу, который был одним из основных фигурантов преступного сговора", - говорится в сообщении.

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Холодницкий добавил, что еще один соучастник преступной схемы объявлен в розыск.

"26.12.2016 обвиняемому и его защитникам открыто материалы досудебного расследования и обвинительный акт направлен в суд", - подытожил глава САП.

Напомним, 8 ноября в Харькове детективы НАБУ задержали экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш». Еще одному лицу (руководителю двух коммерческих предприятий, задействованных в схеме завладения государственными средствами) сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.