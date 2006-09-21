СПУ увидела, как Кабмин «искал дырку под скамейкой»

Фракция Социалистической партии Украины будет голосовать за отправку проекта государственного бюджета на 2007 год на доработку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента член фракции СПУ Иван БОНДАРЧУК, который представлял позицию фракции.

Он отметил, что в проекте бюджета «есть достаточно много новаций, которые заслуживают на внимание».

В то же время, по его словам, «нужно пересмотреть общую идеологию проекта госбюджета, поскольку в нем недостаточно учитываются обязательства перед избирателями не только СПУ, но и других партий».

Представитель СПУ считает, что правительство недостаточно поработало над проектом бюджета, «и здесь дал о себе знать, безусловно, фактор цейтнота с поиском резервов наполнения бюджета».

Он отметил, что в отдельных случаях правительство «искало дырку под скамейкой», разменивалось на пустяки. По словам И.БОНДАРЧУКА, примером этого является отказ выделять средства на поддержку будущих матерей, при этом никто не мог ответить, к какой экономии бюджета это приведет.

Фракция СПУ также считает нецелесообразным предоставлять правительству право самостоятельно пересматривать перечень объектов, подлежащих приватизации, и особенно тех, которые исключены из этого перечня.

И.БОНДАРЧУК подчеркнул, что нецелесообразным является и отказ правительства дотировать Пенсионный фонд из госбюджета, что может привести к перебоям с выплатой заработной платы.

В свою очередь лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, выступая с парламентской трибуны, подчеркнул, что правительство является общей ответственностью антикризисной коалиции, и потому коммунисты подготовили конкретные предложения по статьям бюджета и планируют передать их на рассмотрение бюджетного комитета. Это касается развития АПК, промышленной политики, поддержки угольной промышленности и тому подобного.

Также он подчеркнул, что коммунисты никогда не пойдут на ликвидацию льгот для граждан Украины, но это не касается вопроса ликвидации льгот для высокопоставленных должностных лиц.

Подытоживая вышесказанное, П.СИМОНЕНКО отметил, что фракция окончательно определится относительно поддержки проекта госбюджета в первом чтении после рассмотрения этого документа Бюджетным комитетом.

«Посмотрим, что учтут, что нет» из предложений коммунистов”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

Также он выразил мнение, что правительство, готовя проект, не учло “всей глубины кризисных явлений”, существующих сегодня в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР был представлен проект бюджета-2007. Фракция “Нашей Украины” уже заявила, что не будет голосовать за него. По словам народного депутата Юрия КЛЮЧКОВСКОГО, сегодня на заседании фракции было принято решение не поддерживать этот документ. «Такой бюджет принимать нельзя», - сказал он.

В свою очередь лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО также жестко раскритиковала подготовленный Кабинетом Министров проект бюджета. Она называет его угрозой национальной безопасности Украины.