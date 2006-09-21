Азаров на украинском языке рассказал о пережитом ужасе

При рождении ребенка и в дальнейшем будут выплачиваться 8,5 тыс. одноразовой помощи без каких-либо ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, отвечая на вопрос народных депутатов при обсуждении проекта госбюджета на 2007 год.

«8,5 тыс. грн. как выплачивались, так и будут выплачиваться без каких-либо ограничений», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, «такую шумиху приобрела эта тема, что ужас». Он призвал прекратить спекуляции на эту тему. По словам Н.АЗАРОВА, ему уже говорят, что «сейчас беременные мамы переживают стресс». «Давайте успокоим наших беременных мам, всех и сразу же, одновременно», - сказал вице-премьер.

В то же время он призвал народных депутатов принять законодательные акты, которые ограничивают социальные выплаты, когда доход семьи составляет свыше 1 млн. грн.

В ответ председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ предложил правительству внести соответствующий проект постановления на рассмотрение парламента. В то же время он пошутил: «Стрессы сейчас переживают не женщины, а мужчины».

Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 18 сентября заместитель министра финансов Украины Сергей РЫБАК заявил, что правительство намерено ограничить условия выплаты одноразовой помощи при рождении ребенка. Он объяснил, что планируется установить условие, согласно которому, если среднемесячный совокупный доход семьи (мужа и жены) за последние полгода до рождения ребенка составлял более 5 тыс. грн., то одноразовая помощь выплачиваться не будет. С.РЫБАК также сообщил, если в семье есть три нетрудоспособных лица, то эта граница увеличивается до 6 тыс. грн., если четыре и больше – 7 тыс. грн.

Как сказано в комментарии С.РЫБАКА, размещенном на сайте Минфина в понедельник, 18 сентября поздно вечером, по статистике, только около 5% украинских семей имеют совокупный доход в 5 тыс. грн., поэтому свыше 95% украинских семей будут получать одноразовую помощь при рождении ребенка.

20 сентября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Н.АЗАРОВУ предусмотреть в расходной части проекта госбюджета в следующем году полное финансирование одноразовых выплат при рождении ребенка.