В Прикарпатье остановили половину канатных дорог

В Прикарпатье приостановлена эксплуатация 9 канатных дорог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора Ивано-Франковской области.

Во время проверки инспекторами территориального управления Госгоркомнадзора по Ивано-Франковской области содержания и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД) было обнаружено 48 нарушений требований нормативно-правовых актов охраны труда. Приостановлена эксплуатация 9 канатных дорог, к административной ответственности привлечен директор ООО "Запад-ЛТД" и начальника группы канатных дорог ООО "Скорзонера" (ГК “Буковель”).

В частности, ООО «Запад ЛТД» (поселок Ворохта Яремчанского городского совета) не произвело ремонт помещения электрораспределительной станции. Здесь не придерживаются сроков проведения планово-предупредительных ремонтов, не произведена вырубка ветвей деревьев в зоне движения кресел. На учебно-спортивной базе «Украина» не решен вопрос ремонта канатной дороги.

В ООО «Скорзонера» (горнолыжный комплекс «Буковель»), что в селе Поляница, в отдельных паспортах канатных дорог не внесены изменения об ответственных лицах и не указаны номера приказов об их назначении, в журналах регистрации дневных осмотров канатных дорог несвоевременно делаются записи о проверке исправности опор и кресел, недооформлены карточки регистрации проведения технических обслуживаний ППКД.

В Прикарпатье зарегистрированы 17 подвесных пассажирских канатных дорог.