В школах Львова карантин продлен до конца года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такое решение было принято городской комиссией по техногенной опасности и чрезвычайным ситуациям.

«С 26 по 30 декабря в школах приостановлены занятия. Только дошкольные учебные заведения города будут работать в обычном режиме. Если за минувшую неделю было зарегистрировано 8,5 тыс. случаев заболеваний ОРЗ, то на этой неделе зарегистрировано 10 тыс. случаев. Интенсивный показатель вырос, он вдвое превышает эпидпорог. И большая часть всех зарегистрированных случаев – дети в возрасте от 5 до 17 лет. Учитывая такую динамику заболеваемости и динамику показателей, комиссией принято решение продлить временное прекращение занятий в учебных заведениях», - сказал начальник управления здравоохранения Львовского городского совета.

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Как сообщили агентству в Управлении Госпродпотребслужбы в городе Львове, уровень заболевания ОРВИ среди населения областного центра определяется как высокий.

«По итогам проведенного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения Львова за 51 неделю 2016 года, наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрировано 10047 случаев (в том числе 60 случаев гриппа), что на 10,9% больше, по сравнению с прошлой неделей (8948/31 случаев)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в школах Львова с 20 декабря до 23 декабря включительно объявлен карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.