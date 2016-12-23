Киевское метро будет работать дольше в Новогоднюю ночь и на Рождество

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

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«Метро будет работать на три часа дольше и на Новый год (с 31 декабря на 1 января) и на Рождество (с 6 на 7 января)», - говорится в сообщении.