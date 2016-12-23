Киевское метро будет работать дольше в Новогоднюю ночь и на Рождество
19:08, 23 декабря 2016Общество
812 1
В Киеве метро будет работать до трех часов утра в Новогоднюю ночь и на Рождество.
Работа метрополитена будет продлена / Фото УНИАН
Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Харькове затянуло дымом одну из станций метро, людей эвакуировали - СМИ
«Метро будет работать на три часа дольше и на Новый год (с 31 декабря на 1 января) и на Рождество (с 6 на 7 января)», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter