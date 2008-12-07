Два человека погибли на пожаре в Павлограде
10:57, 07 декабря 2008Общество
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Неосторожное обращение с огнем
В городе Павлоград Днепропетровской области, в частном жилом доме, в результате неосторожного обращения с огнем при курении возник пожар, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
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