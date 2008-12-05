Тысячи полицейских и прокуроров из ЕС и США едут на работу в Косово
22:40, 05 декабря 2008Общество
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Евросоюз начнет миссию 9 декабря
Европейский Союз начинает свою юридическую миссию в Косово 9 декабря.
Об этом сообщил комиссар ЕС по внешней политике Хавьер СОЛАНА.
Группа из 2 тыс. европейских и американских полицейских, таможенников, прокуроров и судей начнут работать в Косово с 9 декабря.
«Миссия EULEX нацелена на то, чтобы помочь Косово достичь европейских стандартов в области политики, юриспруденции, таможенного дела», - заявил Х.СОЛАНА.
Миссия ЕС была отложена из-за протестов косовских сербов, которые воспринимали миссию как символ признания независимости Косово.
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