На Виннитчине 13 семей погибших в зоне АТО получили средства на приобретение жилья

Об этом сообщил заместитель председателя-директор Департамента образования и науки Винницкой облгосадминистрации Игорь Ивасюк.

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«Сегодня на учете в Винницкой области находится 25 семей из числа погибших участников АТО и инвалидов І - ІІ группы, которые принимали непосредственное участие в проведении антитеррористической операции. По состоянию на 19 декабря, уже 13 семей получили средства на банковские счета. Одна семья не получила средства, поскольку мы ждем их распределения согласно второго транша. На документальном уровне у нас все готово, ждем распределения от Министерства финансов Украины», - отметил он.

По словам Игоря Ивасюка, согласно последнему распределению средств, для Винницкой области дополнительно предусмотрено финансирование в размере 6 млн. 613 тыс. грн., поэтому Винницкая ОГА будете иметь возможность завершить все выплаты.