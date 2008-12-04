Нидерланды предлагают консультировать Украину ежегодно

Нидерланды предлагают учредить механизм ежегодных двусторонних консультаций с Украиной по вопросам евроинтеграционной проблематики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА со Специальным представителем правительства Нидерландов, Послом по особым поручениям Адрианом Якобовицем де СЕГЕДОМ.

Стороны обсудили пути возможной поддержки Нидерландами евроинтеграционного курса Украины.

Особое внимание было уделено Коммуникации Европейской Комиссии от 3 декабря с.г. „Восточное партнерство”.