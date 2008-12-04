Медведчук выиграл суд у Наливайченко

Сегодня Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил иск председателя совета Центра «Правовое государство» Виктора МЕДВЕДЧУКА и признал недостоверной информацию, обнародованную временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО на брифинге 19 мая с.г., о причастности В.МЕДВЕДЧУКА к нарушениям избирательного законодательства Украины во время последней избирательной кампании в г. Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство».

В сообщении отмечено, что исковыми требованиями было: признать недостоверной информацию, обнародованную В.НАЛИВАЙЧЕНКО на брифинге 19 мая 2008 года, о причастности В.МЕДВЕДЧУКА к подкупу избирателей в процессе предвыборной агитации и другим нарушениям избирательного законодательства; обязать СБУ на протяжении 10 дней с момента вступления этого решения в законную силу провести брифинг, пригласив на него информационные агентства и другие СМИ, на котором опровергнуть данную информацию; обязать СБУ осуществить опровержение указанной недостоверной информации путем объявления сообщения конкретного содержания.

“04.12.2008 г. судом была объявлена резолютивная часть решения, которым исковые требования МЕДВЕДЧУКА В.В. удовлетворены полностью”, - отмечено в сообщении.

Данное решение вступает в силу лишь в случае, если оно не будет обжаловано в установленные законом сроки в Апелляционном суде г. Киева.

В то же время, в пресс-центре СБУ на просьбу УНИАН прокомментировать ситуацию, отметили: “Решение суда не вступило в законную силу, поэтому мы будем подавать апелляцию”.

Как сообщал УНИАН, 19 мая В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ, Министерство внутренних дел и прокуратура Киева создали 48 оперативно-следственных групп для выявления и документирования попыток и фактов подкупа избирателей во время предвыборной кампании в Киеве.

Он отметил, что возглавляемое им ведомство проверяет причастность к заказу у российских политтехнологов системы организации подкупа избирателей с помощью технологии "Вавилон" гражданином Украины Виктором МЕДВЕДЧУКОМ.