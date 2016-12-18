В понедельник "суд" аннексированного Симферополя рассмотрит ходатайство защиты Умерова

Об этом Умеров сообщил в Facebook.

«В понедельник, 19 декабря, в 15.00, в суде Киевского района города Симферополя, на улице Воровского, состоится рассмотрение ходатайства, поданного моими адвокатами. Мы пытаемся обжаловать действия следователя ФСБ, отказавшего предоставить нам копию заключения лингвистической экспертизы», - написал он.

По словам Умерова, именно это заключение является самым главным доводом обвинения.

«У защиты же, не имея текста данной экспертизы, возможности резко ограничены», – подчеркнул заместителя председателя Меджлиса.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 декабря, ФСБ в оккупированном Крыму ознакомила Умерова с новыми «материалами дела». По словам адвоката Эмиля Курбединова, это означает, что в Крыму против Умерова хотят возбудить еще одно «уголовное дело».

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12 мая на то время «прокурор» Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи УФСБ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали 3 недели в психиатрической лечебнице.

7 сентября Умерова отпустили из психбольницы.

Сейчас он находится дома, в Бахчисарае, под подпиской о невыезде.