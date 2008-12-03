ВМС Украины готовы присоединиться к борьбе с пиратами

Военно-Морские Силы Украины готовы присоединиться к борьбе с пиратством в случае принятия соответствующего решения и выделения финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня командующий ВМС Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ, отвечая на вопрос журналистов о перспективах участия украинских кораблей в операции ЕС против морских пиратов.

По информации командующего, в этом году фрегат ВМС Украины „Гетман Сагайдачный” на протяжении 4-х месяцев в Средиземном море успешно выполнял задания в рамках операции НАТО „Активные усилия”, а в настоящее время в операции „Активные усилия” принимает участие корвет „Тернополь”.

„Как на фрегате „Гетман Сагайдачный”, так и на борту корвета „Тернополь”, конечно, есть специализированные группы, которые готовы выполнять соответствующие задания по борьбе с пиратством. Если военным морякам будет поставлено задание руководством Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, принято политическое решение руководством нашего государства, то мы будем готовы выполнить это задание”, - сказал адмирал.

Но для этого, добавил командующий ВМС, необходимо соответствующее финансирование. “В первую очередь, потому что поход фрегата в район Сомали – около 28-30 миллионов”, - добавил И.ТЕНЮХ.

Вместе с тем он подчеркнул, что „военные моряки готовы к выполнению этих заданий. Решение будет, задание военным будет поставлено - мы его выполним”.

Кроме того, И.ТЕНЮХ сообщил, что корвет „Тернополь” на отлично выполняет задания в Средиземном море в рамках операции „Активные усилия”.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в Аденском проливе начнется морская операция ЕС против пиратов у берегов Сомали.

17 ноября в МИД заявили, что Украина ведет активные переговоры с Евросоюзом о ее привлечении к операциям по борьбе с пиратством в Аденском заливе.

1 декабря министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что в Генеральном штабе ВСУ отработан план мероприятий участия Вооруженных сил Украины в операции по противодействию международному пиратству.

Сегодня, 3 декабря, Главнокомандующий ВСУ – начальник Генерального штаба генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО заявил, что для участия подразделений Вооруженных сил Украины в операции Евросоюза по противодействию пиратству необходимо политическое решение и финансовое обеспечение.

*** С 25 сентября у берегов Сомали в пиратском плену находится судно “Фаина”, в составе экипажа которого – 17 граждан Украины.