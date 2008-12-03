Глава "Нефтегаза" вернулся из Москвы за дополнительными ЦУ

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня вернулся в Киев из Москвы, где проводил переговоры с ОАО «Газпром», для проведения консультаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

«Председатель правления вернулся сегодня в Киев для дополнительных консультаций», - сообщил УНИАН представитель пресс-службы НАКа.

Как сообщал УНИАН, во вторник украинская делегация во главе с председателем правления украинской компании Олегом ДУБИНОЙ начала переговоры в "Газпроме".

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

В воскресенье С.КУПРИЯНОВ сообщил, что "Газпром" уже получил первую часть украинского долга за поставки газа, и если в понедельник Украина погасит задолженность за сентябрь и часть октября, во вторник начнутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

На прошлой неделе было известно, что "Нафтогаз" смог приобрести и перевести на счета RosUkrEnergo около 100 млн. долл. из 500 млн. долл., обещанных к переводу до 1 декабря 2008 года.

26 ноября первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО уточнил, что до конца недели "Нафтогаз" планирует выплатить долг посреднику RosUkrEnergo за сентябрь в сумме 380 млн. долл. и начать выплачивать долг за октябрь. При этом в НАК "Нафтогаз Украины" также заявляли о сложностях с покупкой долларов для погашения долга.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. В Украину поставляется среднеазиатский газ.