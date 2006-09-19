Финкомитет ВР предлагает изъять налоговые нормы из проекта Госбюджета

Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности предлагает изъять налоговые нормы из проекта Государственного бюджета на 2007 год, выделив их в отдельный законопроект, который будет рассматриваться единым пакетом с проектом Госбюджета.

Соответствующие предложения поступили от членов Комитета в ходе сегодняшнего предварительного обсуждения проекта Госбюджета на 2007 год, сообщили УНИАН в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины.

В частности, в ходе обсуждения документа отмечалось, что во многих статьях проекта содержатся нормы, которыми прямо изменяются ставки и механизм взыскания налогов, что противоречит положениям Закона «О системе налогообложения». При этом члены Комитета отметили, что в поданном законопроекте, в отличие от аналогичного проекта предыдущего года, отслеживается намного большее вмешательство в систему налогового законодательства посредством бюджетного законопроекта.

Члены Комитета считают, что наполнение доходной части бюджета должно осуществляться в рамках уже существующих, законодательно установленных норм и правил, то есть в соответствии с базовыми законами «О системе налогообложения», «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков и специальных налоговых законов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» по отдельным видам налогов. Распыление налоговых норм по разным законам не способствует упрощению администрирования налогов контролирующими органами и создает хаос и недоразумение при применении налогового законодательства для налогоплательщиков, что, в свою очередь, приводит к многочисленным правовым коллизиям на практике, считают в Комитете.