ООН: ранняя диагностика ВИЧ спасает жизнь новорожденным
02:00, 02 декабря 2008Общество
1216 0
Четыре агентства подготовили доклад
Ранняя диагностика и лечебные меры новорожденных в первые 12 недель их жизни на 75% увеличивают их шансы на выживание.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в докладе ООН, обнародованном во Всемирный день борьбы со СПИДом.
В то же время доклад, который был совместно подготовлен четырьмя агентствами ООН, указывает на то, что в прошлом году менее чем 10% детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, были протестированы на ВИЧ до достижения двухмесячного возраста.
«Без лечения половина ВИЧ-положительных детей умирает до своего второго дня рождения», - отметила директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Анна ВЕНЕМАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter