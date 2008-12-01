На Ивано-Франковщине сельским председателем избран священник

23:20, 01 декабря 2008
Общество
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Выборы прошли еще в четырех округах

30 ноября на внеочередных выборах у Чорнолизцах Тисменицкого района Ивано-Франковской области сельским председателем стал местный священник Григорий ПЯТНИЧУК, которого односельчане избрали из четырех кандидатов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета.

Также среди пяти новоизбранных сельских председателей на Прикарпатье есть женщина, Оксана МАКАРЧУК.

Сельским председателем в Спасе Рожнятовского района избран бывший работник правоохранительных органов в отставке Николай ЦАП.

Сельским председателем Слободки Коломыйского района избран безработный Игорь НЕДИЛЬСЬКИЙ (образование высшее духовное).

В селе Гута Богородчанского района, где находится государственная президентская резиденция «Синегора», на должность сельского председателя было двое кандидатов, победил внепартийный директор школы Владимир ГЕОРГЕЙ (бывший заместитель председателя райсовета).

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