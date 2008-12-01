На Ивано-Франковщине сельским председателем избран священник
Выборы прошли еще в четырех округах
30 ноября на внеочередных выборах у Чорнолизцах Тисменицкого района Ивано-Франковской области сельским председателем стал местный священник Григорий ПЯТНИЧУК, которого односельчане избрали из четырех кандидатов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета.
Также среди пяти новоизбранных сельских председателей на Прикарпатье есть женщина, Оксана МАКАРЧУК.
Сельским председателем в Спасе Рожнятовского района избран бывший работник правоохранительных органов в отставке Николай ЦАП.
Сельским председателем Слободки Коломыйского района избран безработный Игорь НЕДИЛЬСЬКИЙ (образование высшее духовное).
В селе Гута Богородчанского района, где находится государственная президентская резиденция «Синегора», на должность сельского председателя было двое кандидатов, победил внепартийный директор школы Владимир ГЕОРГЕЙ (бывший заместитель председателя райсовета).