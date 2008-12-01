Семенюк: после банкротства предприятие должно работать

Вопрос банкротства предприятий государственного сектора экономики будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества, об этом заявила его председатель Валентина СЕМЕНЮК на заседании коллегии ФГИ по Львовской области.

"Я буду инициировать рассмотрение вопроса банкротства предприятий, которые находятся в управлении государственных органов власти, на заседании Совета национальной безопасности", - сказала она.

По ее словам, тенденция к банкротству в связи с кризисом будет наблюдаться во всех регионах. Поэтому, по мнению В.СЕМЕНЮК, задача Фонда госимущества состоит в предупреждении банкротств предприятий, которые находятся в его управлении.

Председатель ФГИ также отметила, что необходимо обратить внимание на действия арбитражных управляющих, которые «большей частью преследуют одну цель - рассчитаться с кредиторами и начислить проценты себе, а не сделать так, чтобы предприятие после банкротства могло работать и восстановить производство".