На Закарпатье сошла первая этом зимой снежная лавина

В ночь на 1 декабря в Воловецком районе Закарпатской области с горы Великий Верх близ села Оса сошла первая этой зимой снежная лавина.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил начальник Центра пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК.

По его словам, объем мокрого снега, который сошел, составляет около 80 кубических метров.

«Инцидент произошел на юго-западном склоне горы на высоте около 1300 метров. Сама гора имеет высоту 1598 м над уровнем моря», - отметил Я.БАБЯК.

Спасатель также сообщил, что травмированных и погибших в результате схода лавины не выявлено, угрозы населению и объектам жизнеобеспечения, автодорогам и железной дороге нет.

«Однако ввиду того, что угроза схода лавин в Закарпатье существует постоянно, Главное управление МЧС Украины в Закарпатской области обращается к отдыхающим и туристам быть крайне осмотрительными и придерживаться правил личной безопасности, пользоваться маркирующими трассами и проходить обязательную регистрацию в аварийно-спасательных пунктах», - отметил Я.БАБЯК.