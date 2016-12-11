В Житомирской области пограничники задержали 9 нелегальных копателей янтаря

В Житомирской области пограничники задержали девять нелегальных копателей янтаря, изъяв у них автомобиль и орудия добычи янтаря.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, сегодня в рамках комплексных мероприятий по профилактике и недопущению добычи янтаря пограничники отдела "Копище" совместно с сотрудниками полиции неподалёку от государственной границы обнаружили автомобиль "ГАЗ-66" и задержали девятерых граждан Украины.

Читайте такжеВ Луцке полиция обнаружила у местного жителя 100 килограмм янтаря (фото, видео)

Во время осмотра транспортного средства в нем были выявлены орудия добычи янтаря - мотопомпа и 20 рукавов к ней.

В дальнейшем было установлено, что эти граждане пытались незаконно добывать янтарь.

По факту нарушения правил охраны или использования недр, предусмотренных статьей 240 УК Украины, было направлено сообщение в областную полицию, также был передан автомобиль и орудия добычи янтаря.