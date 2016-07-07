Суд арестовал пятерых руководителей "янтарной мафии" - Матиос

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Суд оставил арестованным возможность выйти под залог, сумма которого в зависимости от фигуранта дела колеблется от 2,7 млн гривень до 9,5 млн гривень.

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"Все пятеро задержанных в понедельник подозреваемых организаторов и руководителей преступной организации в "янтарному" производстве арестованы судьями Голосеевского райсуда столицы, с правом внесения залога соответственно 9,5-5-5-4-2,7 миллионов гривень", сообщил Матиос.

Как сообщал УНИАН, на территории Ривненской области проводится операция "Янтарь", в которой задействованы 300 оперативников МВД и СБУ. Продолжаются обыски квартир и мест работы подозреваемых в создании преступной группы.

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В организации незаконной добычи янтаря подозреваются 32 человека. Уже задержаны четыре человека, в том числе заместителя прокурора Ровенщины, который возглавлял преступную группу. Его главными помощниками были руководитель и сотрудник структурного подразделения облуправления СБУ. В группу также входили начальник внутренней безопасности областной полиции и его подчиненный, действующие и бывшие сотрудники полиции, председатели двух райгосадминистраций, двое руководителей районных прокуратур, руководители лесхозов, а также представители криминалитета.

Ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Киев направлены четыре задержанных по «янтарному» делу, а пятый был задержан в Киеве. Остальные из 32-х подозреваются «в тех или иных правонарушениях, в том или ином участии в организованном преступном сообществе».

По словам Луценко, в отношении этих лиц также будет избираться мера пресечения.