Суд в Киеве оштрафовал полицейского-взяточника на 25,5 тыс. грн

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, полицейский получил неправомерную выгоду за непривлечение к уголовной ответственности двух граждан, которые совершили кражу имущества в столичном супермаркете.

В ходе следствия лейтенант полиции полностью признал свою вину и способствовал досудебному расследованию.

Читайте такжеНа Харьковщине полицейский-взяточник зарабатывал на пьяных автомобилистах (фото)

Прокурором военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины с подозреваемым было заключено соглашение о признании вины, которое суд утвердил.

Полицейский признан виновным по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. 500 гривен.

*** Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 750 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.