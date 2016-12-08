На Сумщине пенсионерка отдала мошенникам 5 тысяч долларов для обмена на "новые" купюры

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, 7 декабря к 66-летней женщине на улице заговорил незнакомец. Он предложил без лишних очередей и банков поменять ее "старые" доллары на "новые", пообещав при обмене дать дополнительно 400 долларов.

Женщина согласилась, села в машину незнакомца, где было еще двое мужчин, и пригласила всех домой.

Читайте такжеПодозреваемого в создании финансовой пирамиды выпустили под залог 5 млн грн

К ней в квартиру зашли незнакомец и его приятель. Женщина достала деньги из тайника. Мужчины положили деньги в обычный конверт, а потом незаметно подменили его на конверт с бумажками и быстро ушли.

Женщина поняла, что ее обманули, когда решила пересчитать деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство.