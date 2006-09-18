Янукович поддержал Ющенко в вопросе НДС

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Генеральная прокуратура Украины, кроме ситуации вокруг возмещения НДС, должна расследовать вопрос администрирования налога на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба правительства, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал в Луганске, комментируя в беседе с журналистами поручение, данное Президентом Украины руководству Генпрокуратуры. "Я за то, чтобы Генеральная прокуратура выяснила, каким образом осуществлялось администрирование налога на добавленную стоимость в государстве. И здесь наши мысли совпадают с мнением Президента", - подчеркнул глава правительства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отверг обвинения в якобы предвзятом распределении возмещения НДС между регионами, отметив, что правительство лишь наводит порядок в государстве, компенсируя реальный НДС. Как пример злоупотребления с НДС он привел тот факт, что в Черкасской области НДС увеличился на 300%, в то время как область ни на 1 процент не увеличила свой экспорт. "Это чистое хищение средств. И таких примеров много", - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ заявил о ряде угрожающих тенденций в социально-экономической сфере страны.

В частности, Президент подверг критике действия правительства по уплате компенсации по налогу на добавленную стоимость. Президент привел примеры, согласно которым компенсации уплаты НДС в восточных областях колеблются в размере от 100 до 220%, в то же время в западных и центральных областях они составляют, приблизительно, от 2 до 20%.