Завтра в Украине дожди, местами – с мокрым снегом

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в восточных, а днем в западных областях преимущественно без осадков. На остальной территории дождь, ночью в северных и прикарпатских областях местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью в западных областях от 1° тепла до 4° мороза, на остальной территории 1-6° тепла, на юге до 8°; днем 4-9° тепла, в южной части и восточных областях 10-15°. В Закарпатье ночью дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью 0-3° тепла, днем 7-12°, в горах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

8 апреля в западных областях, 9 апреля в западной половине страны и на севере Левобережья переменная облачность, без осадков; на остальной территории облачно, небольшой, в восточной части и Крыму умеренный дождь (в северных и центральных областях ночью 8 апреля местами с мокрым снегом). Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных, северных и центральных областях от 3° тепла до 2° мороза, 8 апреля на западе местами до 6° мороза; днем 8 апреля 7-12° тепла, 9 апреля 11-16°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, 9 апреля на юге местами 17°. В Закарпатье без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 11-16° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

10 апреля преимущественно без осадков, лишь в восточных областях, а днем на крайней мере страны дождь. 11 апреля ночью в восточных и западных областях, днем в северо-западной половине дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем 10-17°, на юге и востоке местами 19°, 11 апреля в западных областях 7-12° тепла.

В Киеве и области в пятницу облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами с мокрым снегом, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°; по области ночью 1-5° тепла, днем 4-9°.

8-9 апреля - переменная облачность. Без осадков, только ночью и утром 8 апреля небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Понижение ночной температуры до 3° тепла-2° мороза, температура днем 8 апреля 7-12° тепла, 9 апреля 11-16°.

10-11 апреля - преимущественно без осадков, только днем 11 апреля дождь. Температура ночью 0-6° тепла, днем 10-16°.