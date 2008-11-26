Предприниматель лег под экскаватор, чтобы помешать сносу рынка

Протестуя против начала работ по демонтажу торгово-пешеходной зоны на Завокзальном рынке Луцка, один из местных предпринимателей лег под экскаватор, который разрушал мостовую этой зоны. Строители и водитель экскаватора после этого покинули место конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на территории Завокзального рынка возник конфликт между предпринимателями и лицами, которые пытались осуществить незаконную, по словам предпринимателей, реконструкцию торгово-пешеходной зоны.

Как рассказал председатель потребительского кооператива «Солидарность» - объединение предпринимателей, работающих на рынке, Александр ПАСЕЧНИК, сегодня, приблизительно в 8.15 утра, на территорию торгово-пешеходной зоны, что между улицами Кравчука и Карпенка-Карого, въехали экскаватор и грузовик со щебнем. Предприниматели, увидев намерения неизвестных строителей проводить работы по демонтажу или реконструкции торгово-пешеходной зоны, стали этому мешать.

Предприниматели заявляют, что есть решение городского совета, которое приостанавливает право аренды фирмой «Скорпион-Сервис» рыночной земли, а следовательно, и право делать здесь какую-то перестройку. Также предприниматели имеют постановление Хозяйственного суда Волынской области, который удовлетворил иск предпринимателей к «Скорпион-Сервис» об устранении препятствий в пользовании их имуществом. Суд запретил этой частной фирме сносить, демонтировать и совершать другие действия с целью перемещения торговых павильонов на этом участке Завокзального рынка.

Когда строители и экскаватор оставили место конфликта, работники торговых павильонов своими силами убрали высыпанный на пешеходную зону щебень, вывезя его на территорию торгового центра «Ювант», и восстановили ту часть пешеходной зоны, которую успел разрушить экскаватор.

Справка УНИАН. Своим решением от 19 ноября 2008 года Луцкий городской совет приостановил действие решений совета от 29 марта 2002 г. и 10 июня 2004 года о предоставлении частной фирме «Скорпион-Сервис» на условиях аренды земельных участков для обслуживания торгово-пешеходной зоны в районе Завокзального рынка между ул. Кравчука и ул. Карпенка-Карого. Этим же решением поручено юридическому управлению рассмотреть в судебном порядке вопрос досрочного расторжения договоров аренды этих земельных участков. Депутаты решили хлопотать перед прокурором города о проведении проверки правомерности аренды и использования упомянутого земельного участка, а также проверить предоставление разрешения на строительство торгового комплекса на этой торгово-пешеходной зоне.