Основатель Википедии берется за следующий проект

В ближайшем будущем у Википедии может появиться соперница. Лэрри Сэнгер, один из основателей самой известной "свободной энциклопедии" в мире, вновь взялся за дело: на конференции в Берлине разработчик представил проект "более ответственного и корректного" интернет-справочника - "Ситизендиума".

Википедия, имеющая на сегодняшний день в открытом доступе около пяти миллионов статей, написанных на более чем ста языках мира, входит в 20-ку самых популярных сайтов глобальной сети. Однако Лэрри Сэнгер останавливаться на достигнутом не намерен.

"Я по-прежнему остаюсь большим поклонником Википедии, однако рано или поздно настает момент, когда каждый из нас должен набраться мужества, чтобы начать новый проект", - приводит немецкое издание "Фокус" слова господина Сэнгера.

Энтузиазм Лэрри понять можно: жесткая критика в адрес Википедии перестала быть редкостью. В упрек "свободной энциклопедии" все чаще ставят ее главный принцип - большая часть текстов написана дилетантами, а места для профессионалов не остается. Кроме того, статьи Википедии не подписаны, что создает определенные "удобства" для размещения некорректной информации.

Так, в прошлом году имел место скандал с публикацией известного американского журналиста Джона Сайгенталера, якобы обнаружившего новые факты в деле об убийстве президента Кеннеди. "Несколько месяцев эта ложь находилась в открытом доступе Википедии", - пишет немецкий "Фокус". Кроме того, некоторые американские политики в ходе предвыборной гонки пытались "очернить" своих противников и напротив улучшить свою собственную биографию при помощи статей Википедии.

В отличие от предшественницы "Ситизендиум" отказывается от принципа анонимности. В новом справочнике автор обязан указать свое настоящее имя под каждым из опубликованных им текстом. Еще одно отличие "Ситизендиума" - в наличии экспертных текстов и профессиональной редакторской правке.

Английская версия нового интернет-справочника появится уже в конце сентября, сообщает "Цайт". Насколько успешным окажется данный проект, говорить пока рано: он-лайн энциклопедия хороша такой, какая она есть, несмотря на некоторые ошибки, резюмирует немецкое издание.

Справка. "Википедия" была создана в 2001 году. Англоязычная версия "народной энциклопедии" содержит 641 тысячу статей, вторая по объему - немецкая - версия содержит почти 270 тысяч, во французской более 134 тысяч, в японской - более 129 тысяч. Для сравнения, общее количество статей в Большой советской энциклопедии составляет порядка 95 тыс. статей.

Идея развития и постоянного пополнения информации такова, что пользователи интернета сами могут создать словарную статью, отредактировать предыдущую и т.д. Ядро интернет-энциклопедии - это 13 тысяч добровольцев, многие из которых являются экспертами в той или иной сфере знаний; каждый из них имеет право редактировать ранее добавленные или уже кем-то отредактированные тексты.

Общий объем "Википедии" на всех языках уже раз в десять раз превышает "Британнику", одно из старейших и самых известных в мире справочных изданий.

История этого уникального издания началась в Эдинбурге в 1768 году, и главной его особенностью поначалу должно было стать алфавитное расположение материала и большее внимание к повседневным, практическим вопросам. Благодаря талантам издателей и авторов "Британники", среди которых были такие знаменитости, как Бенжамин Франклин и Уильям Локк, энциклопедия стала действительно уникальным изданием и продавалась огромными тиражами.

В конце 1990-х "Британника" обрела новую жизнь в интернете, однако вопрос о качестве публикаций он-лайновой версии остается открытым.

РИА "Новости"