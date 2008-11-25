Экономику США ждут новые проблемы

Американскую экономику ожидают новые проблемы, на выход из сложившегося финансового кризиса потребуется время, заявил журналистам в Вашингтоне министр финансов США Генри Полсон.

"Для разрешения сложностей на наших рынках и в нашей экономике потребуется время, а новые проблемы продолжат появляться", - сказал Полсон.

По его словам, он и его коллеги намерены использовать все инструменты для сохранения финансовых институтов США и для стабилизации финансовых рынков.

Полсон выступил перед журналистами в связи с выделением правительством нового компенсационного пакета, направленного на поддержание американского рынка кредитования. На поддержку потребительских кредитов планируется выделить 200 миллиардов долларов. Эти средства, как говорится в сообщении Федеральной резервной системы США, будут выделены Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Как заявил Полсон, министерство финансов выделит 20 миллиардов долларов "на защиту вкладов", которые будут сделаны ФРС через Федеральный банк Нью-Йорка.

"В текущем финансовом кризисе нашей основной задачей является стабилизация системы и поддержка кредитования, что жизненно важно для нашей экономики", - сказал Полсон.

Второй мерой, о которой американское правительство также заявило во вторник, стало выделение 600 миллиардов долларов на исправление ситуации на рынке ипотечного кредитования.

"Сегодняшнее объявление ФРС о намерении купить долговые обязательства Fannie Mae, Freddie Mac (государственные ипотечные агентства - прим.ред.) и Федерального банка жилищного кредита, а также акций, гарантированных ипотекой, подчеркивает нашу поддержку жилищному рынку. Ничто так не важно для преодоления кризиса, как доступное финансирование ипотеки", - сказал глава Минфина.

РИА “Новости”