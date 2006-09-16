В столкновении ”Тойоты” с маршруткой травмированы 12 человек

15:20, 16 сентября 2006
Общество
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Девять - в больнице

В Одессе во время столкновения легкового автомобиля с маршруткой травмированы 12 человек.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, вчера в Одессе водитель автомобиля “Тойота” не выдержал безопасной дистанции движения и столкнулся из маршруткой, в салоне которой находилось 20 пассажиров. Во время ДТП микроавтобус перевернулся.

В результате аварии водитель легкового авто и 11 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения (девять из них госпитализированы).

 

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