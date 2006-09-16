На древнем мусульманском кладбище - всекрымский субботник

Около тысячи крымских татар принимают участие во всекрымском субботнике на месте бывшего стихийного городского рынка в Бахчисарае, располагавшегося на территории древнего мусульманского кладбища "Азизлер".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Верховной Рады АРК, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ремзи ИЛЬЯСОВ.

По его информации, на субботник, инициатором проведения которого выступил Муфтий мусульман Крыма Аджи Эмирали АБЛАЕВ, прибыли крымские татары почти из всех регионов автономии, за исключением отдаленных ее частей - Керчи и Ленинского района. В субботнике, в частности, участвуют депутаты различных уровней и порядка полутора десятков членов Меджлиса, среди них - лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Перед началом субботника его участники читали дуа (молебен), затем крымские татары приступили к уборке территории бывшего рынка, погрузке мусора на самосвалы. "Все проходит спокойно, никаких провокаций не было", - рассказал Р.ИЛЬЯСОВ. По его словам, одну треть рынка предстоит убрать, на территории еще находятся металлические конструкции - бывшие рабочие места предпринимателей, торговавших на рынке. Основную работу по уборке территории планируется провести сегодня, остальное, по словам Р.ИЛЬЯСОВА, постепенно будет убирать уже Бахчисарайский регион.

Как подчеркнул зампредседателя Меджлиса, рынок на месте "Азизлера" больше работать не будет. "Возврата не будет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, крымские татары в течение нескольких лет требовали закрытия стихийного городского рынка в Бахчисарае, который занимал территорию священного для мусульман места "Азизлер". Предприниматели, торгующие на рынке, отказывались это делать, из-за чего 8 июля и 12 августа между торговцами и крымскими татарами возникли столкновения, в которых пострадало несколько десятков человек.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе визита в Крым поручил сторонам урегулировать ситуацию с конфликтным рынком. После проведения ряда встреч с участием руководства автономии, бахчисарайских властей, силовиков и представителей Меджлиса крымскотатарского народа было принято решение демонтировать старый рынок, а торгующих на его территории перевести на новый рынок. Новый рынок был открыт 12 сентября.