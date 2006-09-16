16-17 сентября Кировоград отмечает 252-ю годовщину основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничные мероприятия стоили городскому бюджету всего 10 тыс. грн., остальное предоставили спонсоры.

Поэтому, по словам начальника отдела культуры Кировоградского горисполкома Николая БАРАБУЛИ, полную сумму расходов на организацию мероприятий к дню города можно будет назвать лишь после их завершения. Он также отметил, что в этом году спонсорских средств на празднование поступает довольно много.

Развлекательные мероприятия и выставки сегодня пройдут в различных районах города. Также, по инициативе депутата областного совета Виктора АНДРЕЕВА, 16-17 сентября проезд в городских троллейбусах будет бесплатным.

В планах нынешнего празднования – проведение праздников улицы, дома, микрорайона. К дню города в Кировограде пройдут всеукраинские соревнования по велоспорту и Международный турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира Даниила ПАСУНЬКО.

Сегодня вечером на центральной площади города состоится молодежная шоу-программа. Примут ли участие в концерте звезды украинской эстрады - пока не разглашается.