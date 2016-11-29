В Торецке разминировали водопровод, воду в город могут подать через два дня - Жебривский

Об этом написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Он сообщил, что нужно заменить 4 метра водопроводной трубы.

"По восстановлению водопровода в Торецке. Утром работали саперы, разминировали подъезд к участку и территории. Ремонтные бригады начали работу. Сегодня сделаны все подготовительные работы. Завтра ремонтники приступают к замене поврежденного участка", - написал он.

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При этом, по словам Жебривского, в случае отсутствия форс-мажоров, работу водопровода восстановят через два дня.

"По состоянию на этот час к теплоснабжению осталось подключить еще два жилых дома. Ремонтники продолжают работать. К вечеру тепло пойдет и в эти дома", - написал он.

Напомним, 23 ноября в результате артиллерийского обстрела незаконных вооруженных формирований был поврежден участок водовода диаметром 900 мм «Горловка – Торецк», что повлекло полное прекращение водоснабжения города Торецк и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры города и населения. Для жизнеобеспечения Торецка и потребностей населения подразделения ГСЧС подвозят техническую и питьевую воду.

Кроме того, с целью предотвращения случаев переохлаждения в Торецьку работает три передвижные пункты обогрева.

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что боевики не дают возможности отремонтировать водопровод в Торецке. По его словам, российская сторона в Совместном координационном центре по контролю и координации прекращения огня «шестой день отказывается предоставлять гарантии прекращения огня на этом участке, чтобы с той стороны не обстреливали ремонтников».