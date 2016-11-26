Из-за обстрела боевиков Торецк третьи сутки остается без водоснабжения

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в результате артиллерийского обстрела незаконных вооруженных формирований утром 23 ноября был поврежден участок водовода диаметром 900 мм «Горловка – Торецк», что повлекло полное прекращение водоснабжения Торецка и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры города и населения.

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Для недопущения остановки котельных, обеспечения устойчивой работы объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения города, а также потребностей населения, подразделения ГСЧС обеспечивают подвоз технической и питьевой воды.

Кроме того, для предотвращения случаев переохлаждения в Торецьке работает три передвижных пункта обогрева, на сегодня в пункты обогрева обратилось 87 человек, из них 26 детей.