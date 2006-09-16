В Крыму Ford сбил четырех пешеходов, в том числе двух детей

В селе Новокрымское Джанкойского района Крыма водитель автомобиля "Ford" совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе двух малолетних детей. Один ребенок с тяжелыми травмами в настоящее время находится в реанимации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

По информации пресс-службы, данное ДТП произошло вчера около 10 часов вечера. Вследствие наезда автомобиля 24-летняя женщина-пешеход получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, 26-летний мужчина - сотрясение головного мозга и переломы, 4-летний мальчик - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга (сейчас все они находятся в травматологии). Еще один ребенок, пострадавший в ДТП, - 2-летняя девочка - попала в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей черепа.

Как сообщает МЧС Крыма, всего за минувшие сутки на территории автономии произошло 6 ДТП, в которых один человек погиб и 9 получили травмы различной степени тяжести.