Украина еще не получала повестки от Газпрома

Украина не получала официального уведомления от российского ОАО «Газпром» о взыскании долга за природный газ в судебном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Сегодня пришла информация о том, что там будет судебный иск, но, однако, официальных материалов не направлено», - сказал Ю.ПРОДАН.

Отвечая на вопрос журналистов о существовании долга Украины перед ОАО «Газпром» за поставки природного газа, министр сказал: «Есть вопросы, но это текущие расчеты, которые у нас всегда были».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что "Газпром" подготовил механизм судебного воздействия на Украину за неуплату долгов за газ.

"У нас все подготовлено", - сказал он, добавив, что в случае необходимости "механизм принудительного возвращения долга будет запущен".

А.МЕДВЕДЕВ не уточнил, когда могут быть приняты такие меры и в чем конкретно заключается механизм принуждения.

Также Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 23 ноября заявлял, что Россия готова в случае необходимости заставить Украину вернуть долг за газ через суд. "Это будут меры в рамках административного права, административных полномочий", - пояснил он.

"Это меры, которые определил "Газпром" как поставщик и правительство РФ. Это - административные меры", - сказал глава российского государства.

"Когда я говорил о правовых мерах, то имел в виду в том числе и судебные, в рамках гражданско-правовых отношений, которые существуют между компаниями - "Газпромом" и потребителем газа", - отметил Президент РФ.

В то же время он выразил надежду, что на Новый год проблема с поставками газа в Украину не повторится. "Мне бы хотелось, чтобы этот Новый год мы встретили спокойно, для этого есть все предпосылки", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ. "Нужно просто деньги нам вернуть, и тогда настроение у всех будет хорошее", - добавил Президент.

Ранее Д.МЕДВЕДЕВ отдал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил Президенту, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. долл. Он также сказал, что при переходе на рыночные отношения в области поставок российского газа в Украину его цена с 1 января 2009 г. может составить более 400 долл. за тыс. куб м.

Между тем, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, что «Газпрому» за поставки газа задолжало «РосУкрЭнерго», и Украина к этим долгам отношения не имеет.