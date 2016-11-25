Харьковщина досрочно завершила осенний призыв

16:01, 25 ноября 2016
Общество
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В Харьковской области завершили осенний призыв, отправив последнюю партию призывников.

REUTERS

Об этом сегодня, 25 ноября, заявил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин, пишет Status Quo.

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По его словам, призыв в Украине проходит до 30 ноября, но в Харькове задание выполнили в четверг, 24 ноября, отправив последнюю партию призывников.

"План набора призывников выполнен на 100%, всего призвано 1 тыс. 100 человек", - сообщил Калгушкин.

Он также уточнил, что 45% юношей направлено в Вооруженные Силы, 51% - в Нацгвардию, 4% - в части Государственной специальной службы транспорта. 8% призванных – с высшим образованием, 90% - с полным средним и остальные – с базовым (окончили 9 классов).

"Отличие этого призыва в том, что была проведена более качественная работа призывных комиссий всех уровней. Многие призывники сами пришли на комиссии и выбрали части и рода войск, в которых хотели бы служить", - сообщил Калгушкин.

Военный комиссар также отметил, что 15% юношей признаны негодными по состоянию здоровья, 60% из тех, кто явился в военкоматы, получили отсрочки, в основном, для продолжения образования. За неявку в военкоматы к административной ответственности привлечено 400 юношей. На альтернативную службу направлено 3 юноши.

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