С начала года контракты на службу в ВСУ заключили более 45 тысяч военных

Контракты с Министерством обороны на службу в Вооруженных силах Украины с начала года заключило более 45 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Талалай.

По его словам, из названного количества новых контрактников ВСУ - около 5 тысяч офицеров.

Также, по словам Талалая, ожидается, что к концу года на контрактную службу придут еще около 30 тысяч человек.

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Он также сообщил, что в этом году осенний призыв в армию начнется в октябре-ноябре, но, как и раньше, срочников не будут привлекать к службе в зоне АТО.

Отвечая на вопрос, есть ли среди контрактников иностранцы, Талалай сказал, что таких в рядах ВСУ насчитывается менее 100 человек. При этом он подчеркнул, что "отдельные подразделения из числа иностранцев не создаются".

Также Талалай сообщил, что на данный момент укомплектованность генеральских должностей составляет 90%. Всего в украинской армии предусмотрено 119 таких должностей.