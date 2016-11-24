Нардеп Домбровский построил в Виннице хирургический центр за 40 млн гривен

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Вита", передает "24 телеканал".

Сообщается, что новый комплекс, который будет состоять из четырех хирургических отделений, реанимации и 13 операционных, откроется уже в 2017 году.

Хирургический центр расположится в отдельном здании, где будут сконцентрированы все необходимые функции медицинского учреждения – приемное отделение с отдельной операционной, диагностическое и урологическое отделения, травматология, отделение сердечно-сосудистой хирургии. Домбровский лично согласовывал проект центра, ставя перед архитекторами задачу сделать его максимально удобным для людей.

Главный врач областной больницы им. Пирогова Александр Жупанов рассказал, что Домбровский воплощает наиболее актуальный для медицинского учреждения проект: "65% наших пациентов нуждаются именно в хирургической помощи. Больница сейчас имеет павильонный тип, что не удобно для пациентов. Теперь все будет сконцентрировано", – пояснил он.

Строительство хирургически центра было заморожено еще в 90-х. Домбровский по собственной инициативе восстановил его в 2006 году и уже 10 лет фактически самостоятельно реализует этот проект. Только за последний год расходы на строительство хирургического центра составили 40 млн гривен. В следующем году начнется оснащение больницы оборудованием. По предварительным расчетам, на это потребуется около 230 млн гривен.

"Мы всегда концентрировали все возможные ресурсы на всех уровнях. Мне удалось привлечь некоторых инвесторов, которые тоже хотят, чтобы у винничан было достойное медицинское обслуживание. Однако, это даже не половина необходимой суммы", – пояснил он.

Как стало известно после обнародования электронных деклараций, состояние Домбровского не идет ни в какое сравнение с богатством других известных винничан – бывший губернатор оказался едва ли не самым скромным из всех. Однако расходование средств не на личные, а на общественные нужды он считает закономерным.

"Мы имеем уникальную больницу с огромным опытом, с огромным потенциалом. Я выхожу отсюда оптимистом. Какие более важные приоритеты могут быть?", – отметил Домбровский.

Издание напоминает, что Александр Домбровский с 2002 года был мэром Винницы, а с 2005 по 2010 годы занимал должность председателя Винницкой областной государственной администрации. Народный депутат – член фракции Блок Петра Порошенко, прошел в парламент по одному из двух избирательных округов в городе Винница – округу №11. Народный депутат от второго – округа №12 – Алексей Порошенко.