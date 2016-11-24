В Днепре подсчитали количество жертв пьяных водителей

В Управлении Национальной полиции Днепропетровской области рассказали, сколько людей погибло и покалечилось по вине пьяных водителей.

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Согласно статистике, за 10 месяцев этого года из-за нетрезвых водителей произошло 110 ДТП в которых погибли 11 и получили травмы 140 человек, пишет Dnepr.info.

Вместе с тем полицейскими были привлечены к административной ответственности более 3,5 тысяч водителей, которые управляли автомобилем, будучи под действием алкоголя.

По данным медиков областного наркодиспансера, на проведение экспертизы к ним в этом году полицией были направлены 1 643 человека на контроль трезвости. Под действием алкоголя или наркотиков оказались 25% водителей.