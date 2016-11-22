В оккупированном Крыму задерживают бывших украинских военных, которые вышли на пенсию – Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге относительно последних результатов работы СБУ.

"Что касается задержанных на территории Крыма бывших, как там говорят российские СМИ, разведчиков - не разведчиков, вы знаете: они задерживают граждан Украины, которые могли служить где угодно, и это было их решение после выхода на пенсию, где оставаться для жительства - в Крыму, в Одессе, в Киеве или в Закарпатье", - сказал Грицак.

Читайте такжеГрицак рассказал, сколько экс-сотрудников СБУ перешло на сторону врага в Крыму

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы задержали на границе с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию. Российская сторона в связи с этим заявила, что бывших украинских военных, которые предали присягу, якобы выманили на пункт "Джанкой".

Сегодня, 22 ноября, спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что цель пересечения задержанными бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины контрольно-пропускного пункта въезда-выезда с Крымом на данный момент неизвестна.

Вместе с тем, отметил Мотузяник, "мы опровергаем очередной российский фейк о том, что это была так называемая "украинская диверсионно-разведывательная группа", которая якобы охотится на российский оккупационный контингент в Крыму".

По словам Мотузяника, "задержаны эти люди были на территории, которая контролируется Украиной. Выяснено, что это бывшие украинские военнослужащие, которые не выполнили соответствующую директиву и не переместились из Автономной Республики Крым во время оккупации полуострова Российской Федерацией. Таким образом, они предали военную присягу, и по ним есть соответствующие уголовные производства", - сказал представитель Минобороны.