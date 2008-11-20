Нацбанк сегодня на межбанке не будет продавать валюту

Вчерашний объем интервенций Национального банка Украины путем проведения валютных аукционов составил 658 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«Сегодня вообще выходить не будем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 ноября, НБУ не вышел с предложением валюты. В условиях преобладания спроса над предложением это позволило курсу на межбанке взлететь до важной психологической отметки 6.0 грн. за доллар и, по отдельным сделкам, перешагнуть ее.

19 ноября на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись резким ростом котировок – 6,1500/6,3000 грн.,

В то же время, 19 ноября НБУ провел валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривни путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков.

При этом курс иностранной валюты к гривне указывался в заявке с точностью до двух знаков после запятой в пределах 5,8854 грн/долл. (официальный курс на 19 ноября т.г.) +/- 2%. То есть заявки на покупку валюты должны были быть в пределах 5,77 - 6,0 гривень за 1 доллар США.

Минимальная сумма заявки - 100 тыс. долл., при этом банки могли подавать несколько заявок, если в них указаны разные курсы.