Столкновения на Майдане в третью годовщину Революции Достоинства (фоторепортаж)

Вечером 21 ноября, в третью годовщину Революции Достоинства, на Майдане Независимости собралось около тысячи граждан.

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Под Стелой Независимости в Киеве собрались люди под флагами ОУН и Народного движения. Звучали в записи патриотические песни, а также выступали активисты. Через дорогу играла живая музыка - выступал фольклорный коллектив с народными песнями. В перерыве между песнями люди произносили речи на политические темы, призывали не разочаровываться в Революции достоинства и бороться дальше.

Лидер ОУН Николай Коханивский призвал участников Вече символично зажечь шины на Майдане. После этого часть протестующих пошла к Европейской площади, где в небольших бусах были спрятанные шины от автомобилей. Когда молодые люди возвращались, у них возникли конфликты с сотрудниками полиции, которые не пускали их с шинами на Майдан. Началась толкотня, нескольких активистов с шинами задержали.

Потом колонна из части протестующих пыталась штурмовать "офис Виктора Медведчука" и разбила окна в отделении "Сбербанка" в центре Киева.