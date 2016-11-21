В центре Киеве правоохранители будут проверять авто - полиция

В центре Киева правоохранители будут проводить проверку автомобилей. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, по его словам, будет оборудовано 12 контрольных пунктов.

"Будет задействовано до 6 тыс. правоохранителей. Национальная гвардия, полиция. Будут усилены группы кинологической службы, взрывотехнической службы. Будет проводиться поверхностная проверка. В этой зоне создано 12 контрольных пунктов, где также будут задействованы кинологи, полиция, металлодетекторы. Будем проверять автотранспорт, чтобы избежать провокаций и предоставить возможность всем желающим мирным путем провести этот день", - сказал Крищенко.

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Крищенко также отметил, что полиция активно сотрудничает с СБУ для предотвращения провокаций.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с СБУ. Мы прорабатывали разные сценарии. Разработаны достаточно эффективные планы по противодействию и предотвращению чрезвычайных происшествий. Я считаю, что все пройдет мирным путем", - отметил он.

Напомним, в центре Киева сегодня с 6:30 утра перекрыты улицы в связи с проведением мероприятий ко Дню достоинства и свободы.

В Киеве сегодня будут внесены соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, на которых будут действовать ограничения. Кроме того, для избежания скопления людей, запланировано закрытие входа и выхода из станции метро «Крещатик» до улицы Институтской.