Высшая квалификационная комиссия внесла в ВСЮ представление об увольнении двух судей

17 ноября на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

Комиссия решила внести представление в Высший совет юстиции об увольнении с должности двух судей. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

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В частности, на сайте комиссии указываются фамилии рекомендованных к освобождению. Это судья Приморского районного суда города Одессы Виталий Ивченко и судья Печерского районного суда города Киева Кристина Гладун.

Как сообщал УНИАН, в Украине после обнародования электронных деклараций увеличились нападения на судей. С момента обнародования, уже на трех судей совершено нападения с ограблением. Так, недавно группа неизвестных лиц ворвалась в дом судьи Высшего хозсуда Мальвины Даниловой. Как рассказали соседи судьи, неизвестные вынесли около полумиллиона долларов.